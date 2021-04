Flor Polo pasa por uno de los momentos más difíciles de su vida. Su tío Alfredo, hermano de Susy Díaz, falleció por COVID-19 y así lo hizo saber por sus redes sociales.

En Instagram, Florcita no dudó en compartir sentidas palabras y revelar su admiración para con su tío, quien intentó vencer a la enfermedad durante los últimos días.

Captura: Instagram

“Tío Alfredo, luchaste hasta el final para poder vencer esta terrible enfermedad, pero tu cuerpo ya no pudo resistir y ahora ya descansa en paz. Aún no puedo creer que ya no estás con nosotros. Te voy a extrañar mucho, tío. Gracias por todo... Descanse en paz, querido tío”, escribió.

La salud del tío de Flor pendía de un hilo. Cabe mencionar que hace algunos días, ella asistió a América Hoy para pedir encarecidamente una cama en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para él, lo cual nunca pudo obtener.

“Nosotros queremos que acaba esa pesadilla porque es horrible. Hace una semana y media falleció mi tío, a los días, falleció mi tío, ahora mi tío está mal, está internado, pero ahora su vida depende de una cama UCI”, declaró aquel día.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: Pfizer y BioNTech dicen que su vacuna es 100% efectiva en niños de entre 12 y 15 años