Hoy se están realizando las elecciones presidenciales 2021, y millones de peruanos han acudido a las urnas de votación para escoger a su candidato. En esta ocasión, Magaly Medina acudió a San Juan de Lurigancho, pues al parecer, olvidó cambiar su lugar de sufragio.

“Lo que pasa es que tu tenías que elegir el lugar de votación, yo no lo hice y supongo que la ONPE me puso en algún lugar y he tenido que venir hacía acá”, comentó para El Popular.

Magaly Medina acudió al local ubicado en la Losa Deportiva N° 2, ubicado frente a la Plazuela de la IE 115 Kumamoto, en San Juan de Lurigancho.

EL PÚBLICO PERUANO LA QUIERE

Mientras esperaba en la cola, Magaly Medina habló con Trome, y contó que la ruptura de su matrimonio no se debe a terceros. Además, los electores que acudieron a San Juan de Lurigancho le expresaron su apoyo y le pidiendo permiso para tomarse fotos con ella.