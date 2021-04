Hace unos días, Milena Zárate reveló en sus redes sociales que fue escogida como miembros de mesa en estas elecciones 2021. La también cantante utilizó su cuenta de Instagram para expresar su molestia con la ONPE, ya que el espacio que fue habilitado para ella no cumple con el distanciamiento sociales.

“Como presidenta de mesa llegué y me puse a observar que todo esté en orden y una de la cosas que me tengo que quejar que obviamente me quejé, es el distanciamiento (...) se supone que debemos de tener un metro de distanciamiento porque vamos a estar todo el día” , comentó Milena.

Milena contó que en su mesa de votación aún no llegaban sus demás compañeros y que ya se estaban formado colas para poder emitir el voto.

“son las 9:10 de la mañana y sigo esperando. Todas las mesas están así (vacías) y nos dicen que si no abrimos las mesas todos vamos a pagar la multa, eso me parece injusto”.

CORREO - Milena Zarate tras ser miembros de mesa: “estoy preocupada, no llega nadie”

