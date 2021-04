Milena Zárate señaló que cualquiera sea el motivo de la separación Magaly Medina y del notario Alfredo Zambrano, le da gusto que la periodista haya tomado la decisión de respetarse. En entrevista para el Trome, la modelo dijo también que espera que la razón de la ruptura sea una infidelidad.

“Ha sido muy raro que de un momento a otro Magaly se tomara unos minutos de su programa para anunciar su separación, sobre todo cuando hace pocas semanas se los veía tan bien, súper enamorados y anunciando todos los detalles del videoclip que grabaron con Daniela Darcourt. Espero que al final no haya sido por un tema de infidelidad”, dijo Milena Zárate cuando le preguntaron sobre el fin del matrimonio de la ‘Urraca’.

La colombiana respaldó a Magaly Medina por la decisión que tomó la comunicadora pese a tener muchos años de relación con Alfredo Zambrano.

“Sea cuál sea la razón de su separación, me da gusto que Magaly haya tomado la decisión de respetarse y amarse, y decir ‘yo puedo ser feliz sin un hombre’. La vida es muy corta para ser infeliz, hay que disfrutar cada momento”, agregó Milena.

Recordemos que Magaly Medina celebró su cumpleaños número 58 este miércoles 31 de marzo y se presentó en la conducción de “Magaly TV: La Firme”. La presentadora utilizó los últimos minutos de su espacio televisivo para agradecer a sus seguidores y amigos por sus muestras de apoyo tras anunciar que se separará del abogado Alfredo Zambrano.

“En estos últimos minutos del programa en que me despido y he pasado mi cumpleaños con ustedes compartiendo lo que más felicidad me ha dado en la vida (su programa y sus seguidores). Creo que este año tengo mucho que celebrar y mucho que agradecer, pero sobre todo quiero agradecer las muestras de cariño de todos ustedes”, expresó Medina.

