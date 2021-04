Tras el acercamiento evidente que se ha producido entre Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu, la emprendedora e influencer quiso aclarar en sus redes sociales cuál es la relación que mantiene con el padre de su primera hija.

A través de sus historias de Instagram, una usuaria le preguntó a Andrea San Martín qué tipo de relación mantiene con el popular ‘Hombre roca’.

“8 años después hemos aprendido a valorar y construir por primera vez una relación amical. Saltamos mucho en esos tiempos dejándonos llevar por muchas circunstancias”, se lee al inicio de la respuesta que dio la exchica reality.

“La inmadurez y presión nos jugó una mala pasada, pero gracias a Dios y a que tenemos una hija en común la vida y nosotros mismos nos hemos dado el chance de conversar y construir una base más fuerte que nos permita mantenernos así de por vida pase lo que pase”, agregó Andrea San Martín dejando en claro que no han retomado su relación como pareja.

Por su parte, Sebastián Lizarzaburu compartió en sus historias de Instagram la publicación de Andrea San Martín y agregó: “Amén”.

Sebastián Lizarzaburu: “Sí volvería a salir con Andrea San Martín”

El exintegrante de realities, Sebastián Lizarzaburu, respondió que volvería salir con su expareja, Andrea San Martín, durante la emisión del programa ‘Mujeres al mando’.

En el bloque ‘El Dilema’, le preguntaron que escogiera con quién podría volver a salir. Le presentaron las opciones Macarena Gastaldo, Vania Bludau, Andrea San Martín o Maricarmen Marín. El joven tuvo que dar una respuesta

“Sí me ponen entre estas tres personas, definitivamente por la persona que es en mi vida, Andrea. Me han hecho escoger entre tres chicas. No me gustaría decir que es una posibilidad real, concreta, porque no lo es aún. No se ha tomado una decisión de nada. Hemos pasado por tantos momentos complicados que ahorita lo importante es llevarnos bien”, explicó Sebastián Lizarzaburu.

VIDEO RECOMENDADO

Sebastián Lizarzaburu se graba con Andrea San Martín en una habitación

Sebastián Lizarzaburu se graba con Andrea San Martín en una habitación