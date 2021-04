Tras llegar al fin su relación matrimonial con Alfredo Zambrano, Magaly Medina, consideró que la vida real no es como las telenovelas; pero que en su momento tuvo una bella historia con el notario.

La conductora de espectáculos, Magaly Medina, dijo que sin bien su matrimonio terminó, tuvo una bella historia de amor con el notario Alfredo Zambrano. “Lo que sí hay que decir es que hemos tenido una bellísima historia de amor que siempre vivirá en mi corazón y en mis recuerdos ¡Fue maravillosa mientras duró !”, contó la periodista de espectáculos.

” La vida real no es como las telenovelas.... la vida real no necesariamente tiene los finales felices... La vida real me ha enseñado a mí particularmente que no es una telenovela, yo no vivo dentro de una película, vivo en el mundo real”, afirmó.

Magaly Medina y el notario Alfredo Zambrano se casaron en diciembre del 2016

Magaly Medina además aseguró a sus seguidores que nunca fingió la felicidad que se vio en sus redes sociales. “Todo era real, nada impostado”, indicó Magaly Medina en su programa “Magaly TV La Firme”, video que también publicó en su cuenta de Instagram.

“No voy a llorar en público”

Magaly Medina sostuvo que “si especulan” es “porque quieren verme de luto, si quieren verme llorando y no lo haré”.

“Y además si lo hago, lo haré con los amigos cercanos, con mi familia, con lo que están más cercanos a mí”, agregó Magaly Medina.

TODO SOBRE LAS ELECCIONES GENERALES DE PERÚ DE 2021