Magaly Medina se refirió al fin de su relación matrimonial con el notario Alfredo Zambrano y dijo que si la quieren ver llorar en público, no lo hará; y que si llega ese momento, lo hará dentro de su círculo íntimo.

“Si especulan porque quieren verme de luto, si quieren verme llorando y no lo haré”, aseguró la conductora Magaly Medina en su programa “Magaly TV La Firme”, video que también publicó hoy en Instagram, donde refirió que si en el futuro llora lo hará con las personas cercanas y en quienes confía; y que no están en televisión.

“Y además si lo hago, lo haré con los amigos cercanos, con mi familia, con lo que están más cercanos a mí”, incidió Magaly Medina.

“Fue maravillosa mientras duró”

No obstante, la conductora de espectáculos dijo que tuvo una bella historia de amor con el notario Alfredo Zambrano. “ Hemos tenido una bellísima historia de amor que siempre vivirá en mi corazón ¡Fue maravillosa mientras duró!”, precisó la periodista de espectáculos.

” La vida real no es como las telenovelas.... no necesariamente tiene los finales felices... La vida real me ha enseñado a mí que no es una telenovela, yo no vivo dentro de una película, vivo en el mundo real”, afirmó.

Además, Magaly Medina señaló a sus seguidores que nunca fingió la felicidad que se vio en sus redes sociales.

