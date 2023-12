En la última edición del programa de Magaly Medina, se presentó Milena Zárate spara responderle a Pilar Gasca, quien usó sus redes sociales para insultarla de la peor forma. Además, le advirtió a su expareja Edwin Sierra que tiene un video incriminatorio de él.

“Si tú vieras lo que yo tengo desde que empecé mi relación con ese señor se quedaría calladito (Pilar Gasca). Y ya se lo dije, me pasa un rasguño, lo mínimo que me pase a mí, va a salir absolutamente todo”, contó Milena Zárate.

Luego continuó con: “hay un video que yo grabé de este señor y lo tiene una persona de la Policía hace muchos años. Ese video lo tiene este señor que vive en Estados Unidos, y ese video, como otro que grabé, mostrando muchísimas cosas que al señor no le gustaría que yo sacara… más le vale que no me pase nada porque esta señorita me está amenazando”.

Milena Zárate le dejó en claro a Magaly Medina que no descansará hasta ver en la cárcel a Pilar Gasca, debido a las brutales expresiones que tuvo contra ella.

