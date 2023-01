La actriz Milett Figueroa no dudó en comentar sobre la participación de Alessia Rovegno en el Miss Universo, donde logró clasificar al top 16 sorprendiendo a más de uno. No obstante, la exchica reality no dudó en recordar que ella sí logró ganar un conocido concurso de belleza.

En la última edición de ‘Amor y Fuego’, se conoció la entrevista que tuvieron la Milett Figueroa, quen llenó de elogios a la Miss Perú ante su paso por el certamen internacional, pero revivió su paso también en conocido certamen. “Alessia me parece una chica guapísima, de verdad. Me parece que tiene porte. Me parece que tiene una cara bellísima, tiene ángel. Me gustó su participación”, expresó.

Sin embargo, al final frente a las cámaras del programa de espectáculos, la actriz sorprendió al recordar que ella ganó el Miss Supertalent of the World en el año 2016. “ Yo les traje la corona como sea ”, afirmó frente a las cámaras.

