Milett Figueroa asegura que grandes empresas apuestan por su talento

Milett Figueroa comenzó su carrera en la televisión peruana en vuelta de escándalos y de amores pasajeros, pero todo eso cambió cuando decidió darle un giro a su vida.

La exchicareality se divorció de la farándula y comenzó una carrera como actriz, decisión que le trajo grandes frutos como ser la protagonista de 'Pantaleón y las visitadoras', musical que ha recibido buenas críticas del público.

Milechi comentó en una entrevista para El Popular, que la gente se queda sorprendida cuando termina de ver la obra.

“’Se nota la felicidad que te embarga cuando entras a escena’, me dicen. Ni yo misma sabía que podía entrar a un registro vocal tan alto empezando una canción. Ha sido un reto bastante grande para mí”.

También habló sobre las críticas de sus detractores, quienes esperaban el estreno del musical para dar su ‘humilde opinión’.

“Sí, siempre ha habido este prejuicio por yo querer hacer lo que me gusta y tener estas oportunidades. Pero nadie sabe que el casting que yo hice lo pasaron gente muy talentosa que no puedo decir nombres, de repente fue mi momento, pero también tuve que arriesgarme a romper esquemas y salirme de mi zona de confort”.

Luego finalizó con: “Ahora grandes empresas como Los Productores confían en mí, como en su momento Telefe. También hice cine, series y muchas cosas. Nunca me eligieron a dedo, en todas pasé casting. A mí nadie me ha regalado nada, todo lo logré a punta de esfuerzo y si estoy en la obra es porque me lo gané”.