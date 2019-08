Milett Figueroa envía carta notarial a Greg Michel para que se rectifique de sus declaraciones en ‘EVDLV’

Síguenos en Facebook

Tras las revelaciones que hizo Greg Michel sobre Milett Figueroa en el programa 'El valor de la verdad', la actriz peruana decidió enviarle una carta notarial al modelo belga para que se retracte de sus declaraciones.

"Exijo que se retracte y ofrezca disculpas públicas (...) en un plazo no mayor a 72 horas (...): caso contrario me veré obligada a recurrir a instancias judiciales pertinentes, en salvaguarda de mi honor y reputación", se lee en el documento que difundió Trome.

Como se recuerda, Greg Michel contó en el sillón rojo que Milett Figueroa se le insinuó cuando se encontraron en una discoteca y que incluso ella en ese tiempo tenía pareja.

“Me avanzó un poquito. Ahí yo dije, pu** hue***, no sabía que le gustaba (...) Llego de la discoteca con una chica que no era del grupo y estaba desesperado por entrar (a la casa de playa) y llega Millet (Figueroa) y me dice 'qué haces con esa'. No le gustó mucho la chica”, dijo el exchico reality en el programa de Beto Ortiz.