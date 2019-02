Milett Figueroa posa en traje de baño al estilo de 'Baywatch' y responde a las críticas (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Milett Figueroa sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al publicar un video en el que aparece posando como una de las integrante de la famosa película 'Baywatch'.

"Odio: Photoshop", escribió la actriz en su cuenta de Instagram junto al corto clip en el que luce sin filtros un traje de baño rojo.

La publicación de Milett Figueroa tuvo más de 300 mil reproducciones en menos de un día, pero también cientos de comentarios con algunas críticas hacia la modelo por mostrarse en traje de baño.

"Me sorprende ver algunos comentarios de mujeres en mi último post. Dicen que no me respeto porque subo un video en bikini amigos en pleno 2019 Hello!! El cuerpo femenino es bello, si no quieres mostrarlo no lo hagas, pero deja que otras luzcan feliz lo que tienen, y si puedes lúcelo", fue la respuesta de Milett Figueroa.