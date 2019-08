Ministra de la Mujer se pronuncia sobre el video de Nicola Porcella y Angie Arizaga (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, se pronunció sobre el video que difundió la conductora de televisión Magaly Medina en que se observa a Nicola Porcela en una presunta discusión con Angie Arizaga y se escuchan lisuras de grueso calibre.

Según la titular del Ministerio de la Mujer, su sector ha conversado con gran parte de medios de comunicación para que tengan como elementos a personas que sean educadores y motivadores de igualdad entre hombres y mujeres.

"Nosotros hemos hablado con la mayoría de medios de comunicación para que todos los programas sean promotores de una cultura de diálogo, paz, de respeto y que los programas tengan elementos educadores, motivadores, que permita que la igualdad entre hombres y mujeres en trato, trabajo y desarrollo sea una realidad", expresó la también congresista en diálogo con ATV.

"Cuando vemos programas de esta naturaleza donde hay agresiones verbales, donde hay violencia psicológica es fundamental que los entes rectores de esas entidades tomen cartas en el asunto. Nosotros estamos aspirando a que desde chiquitos, desde que van al colegio, sepan entender el mutuo respeto, la convivencia", agregó.

Asimismo, Gloria Montenegro hizo un llamado a las mujeres para que no se quedan calladas ante hechos de agresión y denuncien.

"Ese es un llamado a todas las mujeres que realmente se quieren, se quieren, se respetan, no podemos permitir ningún tipo de agresión, si estamos luchando contra los feminicidios, la violencia física, psicológica, no podemos permitirlo y las mujeres tenemos que ayudar, no solamente haciéndonos respetar, sino denunciando cada hecho de violencia", indicó.