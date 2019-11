Mirella Paz a Magaly Medina: “Sus comentarios no me interesan”

Síguenos en Facebook

¡No soportó más! La cantante Mirella Paz respondió a la presentadora Magaly Medina, quien se burló de su salida del programa “Mujeres al mando”, afirmando que “era un cero a la izquierda” y que “solo servía para que pruebe la comida”.

“¿A quién se le ocurriría poner a esta chiquita, cantante, excandidata del Miss Perú, a que conduzca un programa? La chiquita miraba y sonreía, nada más, pobrecita. Solo creo que para lo único que servía era al momento que servían la comida, para que pruebe la comida”, manifestó Medina.

En conversación con Perú21, Mirella Paz hizo su descargo y dijo estar acostumbrada a la crítica, por lo que le restó importancia al comentario de Magaly Medina.

“Sus comentarios no me interesan. Lo que menos me importa es si habló mal. Estoy acostumbrada a muchísimas críticas. He pasado bullying, he pasado por un psicólogo, he pasado por tantas cosas como para que una señora venga a querer hacerme sentir mal. Jamás. Conmigo no va a poder, conmigo perdió”, señaló Mirella Paz.

Asimismo, la excandidata del Miss Perú envió un mensaje a todas las personas que han sido víctimas de burlas y críticas por su peso.

“No le den la oportunidad a que existan personas como esta señora [Magaly Medina] que se dedican a criticar. Nunca miren al piso, siempre para adelante. Olviden el ruido y concéntrense en la música. Nunca hagan caso a los comentarios de gente ignorante”, precisó.

Por otro lado, aclaró que dejó el programa para impulsar su carrera de cantante, a la que se dedicará de lleno.