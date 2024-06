Sus 38 años de carrera y una trayectoria exitosa como solista e integrante de las hoy míticas “Chicas del Can”, le dan toda la autoridad a Miriam Cruz para hablar de vigencia sobre los escenarios. La artista dominicana, que en algunas semanas ofrecerá presentaciones en Lima, Iquitos e Ica, habla con Correo sobre su oficio de cantar que le ha marcado la vida.

”La verdad que esta es una carrera de valientes, de mucho sacrificio para poder mantenerla, pero pienso que cuando uno viene con un talento que Dios te da por naturaleza, y tienes gente a tu lado que lucha por ti, que cree en ti, uno sigue adelante. Me he topado con gente que me quiere, que admira mi trabajo, que me apoya, porque me sienten como parte de su vida”, dice la cantante.

Y las canciones también son parte de la vida de quien las tomó como suyas. La música te transporta a un momento especial, te lleva a un recuerdo grato. A veces triste, a veces alegre, pero como sea son vivencias, son cosas que nos mueven a sentir. Yo le doy gracias a Dios, porque el merengue me escogió, porque con mi música yo puedo alegrar la mañana a una mujer en su casa, en el carro a un chofer, a cualquiera, y le doy gracias a Dios porque a través de los tiempos he podido hacerlo, y permanecer 38 años.

Las nuevas tendencias en la difusión de la música exige a los artistas lanzar un tema cada mes, no le dan tiempo para que las canciones tengan vida.

Pienso que no es bueno, cuando yo voy a sacar una canción aquí en la República Dominicana, generalmente nosotros le damos entre 3 a 4 meses mínimo, seis máximo. En un año yo puedo lanzar dos canciones, pero qué pasa, en ese tiempo se trabaja en la promoción, en todo lo que tenga que ver con los medios, y te motiva a la gente a que escuche esas canciones, hay que ir dándole dosis de esa canción para que se quede en su memoria. En un mes es imposible, por eso, yo noto pasajeras las canciones de hoy, no me sé casi nada de lo que está sonando porque pasa todo muy rápido.

La exvocalista de "Las Chicas del Can" cantará en Iquitos el domingo 23 de junio, el viernes 28 en el Centro de Convenciones Barranco y el sábado 29 en la discoteca Heaven en Ica.

¿De aquí a 30 años se escucharán y bailarán canciones como las que hiciste éxitos con Las Chicas del Can?

Bueno, la verdad yo no lo sé, pero, déjame decirte una cosa, cuando surgió la tendencia del reguetón, la gente decía que era pasajero, pero ellos se han fajado, son como un gremio que se ha unido y sus integrantes se están manteniendo por mucho tiempo. Pero pienso que para hacer un ritmo, una canción que tenga éxito duradero a través de los tiempos, tiene que ser con mucha calidad. Debe hacerlo un artista que se faje, que no sea efímero, ¿me entiendes?

Dicen que por el género urbano, ritmos como el merengue, la cumbia y la salsa están en un segundo plano, ¿pero eso es exacto?

Cuando escucho una cumbia, un vallenato, una salsa o un merengue, óyeme me tengo que parar a bailar, yo me tengo que parar a cantar esas canciones, porque te llegan al alma, entonces esos ritmos no van a desaparecer nunca. Ustedes tienen muchos años sin saber de mí, cuando yo estuve entre ustedes era una más de Las Chicas del Can, no me conocían como Miriam Cruz, sin embargo, yo sé que si me pongo a cantar “Mami qué será lo que quiere el negro” o “Juana la cubana”, algo va a traer a su memoria, porque los chicos de antes, que ahora son madres o padres de familia, y que de algún modo escucharon esas canciones, se emocionarán.

Has dado una sorpresa grabando a dúo con Eva Ayllón el tema “Usted pasó a la historia”.

Tremenda voz, tremenda cantante y artista, no la conozco personalmente, grabamos cada una en su país. Sé que cuando llegue a Perú, yo voy a correr como un muchachito para ver dónde la puedo encontrar y darle un abrazo. La he visto en televisión, el sólo hecho de hacer este merengue, montarse ella en ese carril, oye, hay que ser muy grande para eso.