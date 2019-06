Miserable: "El metal no te da licencias para ser improvisado"

Síguenos en Facebook

Adrián Del Aguila (bajo y voz), Diego Porturas (batería), Marcelo Vasquez (guitarra) y Jonathan Bustinza (guitarra), son la alineación con la que ingresa Miserable a la escena de metal peruano. Han lanzado su primer disco, 'Gran Náusea' (2018), con un sonido explosivo y conectado a sus influencias musicales. Además, se presentaron en el C.C. Festiva en el festival AI APAEC junto a la banda canadiense Skull Fist.

"Hay dos momentos. Uno es cuando empiezo yo solo y en el que mis influencias son Metallica de los ochenta, como el Master of Puppets, Unjustice for all y Ride the lighting. También Slayer, Death y Iron Maiden. Eso es para El Gran Nausea, nuestro primer disco. Lo que estamos haciendo ahora es más oscuro, no maldad. Vamos a ver por dónde nos llevan las cosas. Escucho mucho más death metal extremo, pero mis manos giran al trash. Cuando nos juntamos, con la banda, nuestras influencias encajaron. En los ensayos todo fluye", señaló Del Aguila para Diario Correo.

La propuesta de Miserable es también un reflejo de lo que exige el género: pulcritud. "El metal no te da licencias para ser improvisado. Tienes que tocar bien. Hay que dedicarte al instrumento. No es que tengas que ser virtuoso, pero tienes que hacerlo bien. No puedes 'churretearte'. El género se impone, y si no lo haces, se vuelve solo bulla. La única manera de expresar la violencia del metal es siendo perfecto. Sino, es bulla", sostiene.

ESPACIO NACIONAL. Miserable es una propuesta de trash metal en un espacio nacional que se acerca más a vertientes extremas. Para Adrián Del Aguila, la banda está encontrando su personalidad. "Hay bandas jóvenes, con integrantes de 24 años de edad para abajo. Tocan increíble, y metal extremo. Lo que he visto, es que del 100% de bandas nuevas, hay mucho death metal, más que trash o heavy. Las bandas no buscan ser algo, sino lo son", comenta.

RESISTENCIA. El metal peruano no necesita ser masivo para ser un género de exportación. Decenas de bandas locales han tocado en festivales y producido discos en el extranjero. "Es imposible que sea mainstream el metal acá. ¿Se imaginan a Necropsya, Masacre u Orgus, llenando un estadio? Eso pasa porque no hay tanto público. La gente resiste porque somos así. Hacer metal no es para ganar dinero, ni para ser famosos. Lo hacemos por amor. Es una obsesión. Eso nos hace más honestos", sentencia.