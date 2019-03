Miss Perú 2019: Jessica Newton le quitó la corona a Anyella Grados y anuncia nuevo certamen (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras la difusión de videos donde se observa a Anyella Grados en estado de ebriedad, Jessica Newton anunció finalmente que la modelo ya no llevará más el título de Miss Perú 2019.

"Se le ha facilitado boletos aéreos en dos oportunidades, pero desgraciadamente ella no se ha embarcado a Lima. No he podido conversar con ella. Creo que eso, sumado a todos los actos y hechos, hemos tomado la decisión de retirar el título de Miss Perú 2019 a Anyella Grados liberándola así de cualquier responsabilidad con el certamen", confirmó la directora del Miss Perú en una conferencia de prensa.

Asimismo, Jessica Newton contó que la primera finalista solamente asumirá los compromisos como Miss Perú Grand, pero la miss que represente a Perú en el Miss Universo será elegida en un nuevo certamen.

"La Miss Perú 2019 será elegida en un nuevo concurso y en una nueva plataforma de manera transparente. (...) Yo no voy a ver quién tiene más culpa o menos. Quien represente a Perú espero pueda ser elegida a vista de todos los peruanos en los próximos meses", agregó la exreina de belleza, quien también señaló que aún deben evaluar el tiempo en que se realizará el nuevo concurso.