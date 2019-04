Anyella Grados tildó de “delincuente” a miss que la grabó en estado de ebriedad (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras ser destituida por Jessica Newton y perder su corona de Miss Perú 2019, Anyella Grados reapareció en una entrevista con Andrea Llosa y arremetió contra Camila Canicoba, ex Miss Perú Teen que la grabó en estado de ebriedad.

La exreina de belleza contó que le afectó mucho ver como primera reacción ante el escándalo a Jessica Newton junto a la joven modelo que la había grabado.

“La primera impresión que tuve (sobre Jessica Newton) fue verla frente a televisión nacional al lado de la persona que me había dañado y que me ha dañado para toda la vida. Ojalá la gente no lo tome a mal, pero cuando uno comete un delito ya es un delincuente, y esta chica ya lo es”, sostuvo Anyella Grados.

Asimismo, la ex Miss Perú 2019 contó que estuvo consciente cuando ocurrió la grabación de los videos privados que terminaron siendo difundidos en las redes sociales.

"En ese momento yo le dije 'no me grabes', yo sabía lo que estaba sucediendo... Yo lloraba de la impotencia porque no podía hacer nada al respecto y de que ella era la única que estaba a mi lado en ese momento”, contó muy indignada Anyella Grados.