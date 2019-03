Modelo que grabó ebria a Miss Perú Anyella Grados se defiende de las críticas (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que se diera a conocer que la Miss Teen Camila Canicoba fue quien grabó a la Miss Perú Anyella Grados en estado de ebriedad, la modelo recibió una serie de críticas en las redes sociales por exponer a su compañera en ese estado.

Sin embargo, Camila Canicoba se presentó junto a Jessica Newton en el programa Válgame Dios para defenderse de los ataques y explicar por qué grabó a su compañera.

"Yo la grabé con la única intención de que puedan tomar medidas, yo creo que los cuerpos actúan diferente cuando ingieres alcohol, pero la manera en que yo la vi no me dio otra medida que grabarla para que pueda tener respaldo lo que yo le diga a la persona que yo le informe acerca de eso", comentó la joven modelo.

Asimismo, Camila Canicoba contó que los hechos ocurrieron en una discoteca de Rioja y que Anyella Grados no fue la única que se encontraba en estado de ebriedad.

"Todas fuimos a una discoteca, yo me controlé bastante con respecto al alcohol, pero lamentablemente ellas no. Entonces, salimos de la discoteca, hubo un altercado y una de ellas provocó un herido. (...) Al llegar al hotel el mototaxista me ayudó a bajar a una de ellas... Yo dormía en otra habitación, pero tuve que dormir al lado de Anyella porque estaba vomitando y se podía ahogar con su propio vómito", agregó la Miss Teen, quien también resaltó que ella no será la sucesora de Anyella Grados.