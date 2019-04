Miss Trujillo Claudia Meza será la siguiente invitada en 'El Valor de la Verdad' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La Miss Trujillo Claudia Meza contará su verdad este sábado en el programa 'El Valor de la Verdad'. Luego de que Faruk Guillén, Nicolas Porcella y otros asistentes de la llamada 'Fiesta del terror' hablaron en el sillón rojo, la modelo contará su versión.

"Todos los personajes de la Fiesta del Terror....Nicola, Poly, La Chama (Alexandra Méndez), Faruk (Guillén). Y ahora, la Miss Trujillo Claudia Meza, la autora de la controvertida denuncia penal. ¿Y tú?, ¿a quién le crees?", señaló Beto Ortiz en un avance del programa.

"Dan a entender que yo estoy tomando whisky, cómo voy a tomar whisky, así han estado todas las mesas. Yo no estaba tomando. Yo me grabé y ese video solo lo subí al WhatasApp", se le escucha decir a Claudia Meza.

"Sí, yo sí (estaba confundida). Me parece que fue después, pero yo no lo subí a mi Instagram porque me veía mal", también menciona la modelo.