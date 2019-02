​Miss Trujillo denuncia que Nicola Porcella exigió tomar bebida que habría drogado a Poly Ávila

Síguenos en Facebook

Claudia Meza, quien es Miss Trujillo, ha roto su silencio para sumarse a la denuncia policial que días atrás hizo Poly Ávila, quien fue drogada en una fiesta en Asia donde participaron algunos chicos reality. La reina de belleza aseguró que fue Nicola Porcella y otro hombres quienes exigieron que las presentes tomaran la bebida.

Meza aseguró en Magaly TV, la firme que fue el chico reality Nicola Porcella quien repartió la bebida: "Lo repartía Nicola, pero yo no sé si es que él ha sido la persona que lo preparó, yo no puedo decir eso porque no lo he visto", manifestó la joven modelo.

Ante esta acusación, Magaly Medina leyó parte de la denuncia policial puesta por Meza en la que se refiere a este punto: "El señor Nicola Porcella en compañía de Bruno Pizano estaban exigiendo de una en una para que tomen el shot de Jäger y no aceptando un 'no' como respuesta. Llegándome a servir un shot, no lo tomo, tirándolo al grass, y al percatarse que no lo tomé, el señor Nicola Porcella exigió que tomara otro por no haberme visto tomar el primero".

Claudia Meza narró con estas palabras cómo el chico reality le habría obligado a tomar la bebida: "Me dio el shot porque estaban en realidad tratando de hacer tomar a Daniela, en eso me dan el shot, y como ellos se descuidan lo boto al grass, ellos no se dieron cuenta de eso, entonces yo me voy con el vasito a la mesa, y me siento ya con el vaso vacío, y van y me preguntan: 'Ah, tú no has tomado, vas a tomar por chistosa'".

