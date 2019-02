Miss Trujillo le responde a Nicola Porcella: "Lo único que quiere es dejarme mal y limpiarse" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras las revelaciones que hizo Nicola Porcella en 'El valor de la verdad', la Miss Trujillo, Claudia Meza, se pronunció sobre la versión que dio el ex 'guerrero' para defenderse de las acusaciones que lo vincularon con un tema de drogas.

"En realidad yo pienso que él lo único que quiere es dejarme mal, desequilibrar mi testimonio y limpiarse él", sostuvo la joven modelo.

Asimismo, Claudia Meza aseguró que continuará con su denuncia por la vía judicial y que no quiere ver más la televisión porque solo le produce estrés.

"Quiero estar tranquila porque desde que inicié la denuncia hasta el día de hoy no tienen idea de lo estresada que he estado. No podía dormir, me la pasaba triste llorando (...) Yo nunca he estado metida en problemas y esto ha sido demasiado fuerte para mí", agregó la Miss Trujillo 2019.

En respuesta a los videos que mostró el exintegrante de Esto es Guerra, Claudia Meza se reafirmó en que estaba dopada y que no regresó a la casa de Asia para seguir durmiendo, como señaló Nicola Porcella.

"Yo en ese momento (grabación) se me puede ver que estoy mal, que estoy en el estado que ya lo dije que he estado dopada y que yo estaba asustada", comentó Meza ante las cámaras de Válgame Dios.