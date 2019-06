Modelo Giulliana Barrios hace acusación contra su ex amiga Aída Martínez (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Giulliana Barrios acusó a Aída Martínez de haber querido invitar a su ex novio a viajes cuando recién había terminado una relación de cuatro años y medio con él.

Según la modelo, le molestó conocer esta situación pues asegura que ambas eran amigas y en una entrevista para el programa 'En Exclusiva', Barrios explicó que Aída Martínez no interfirió en el fin de su relación, sin embargo si se molestó al enterarse que su amiga y su expareja estarían saliendo ahora.

"Me imagino que si esto es verdad, ella me falló como amiga, y bueno a él ya lo conozco", "Yo me acabo de enterar de esto hace unos días", contó la modelo.

"Él quería quedar bien con ella (Aída Martínez) y por eso le ha dicho que me tiene bloqueada hace cinco meses seguramente porque quiere seguir teniéndola de amiga", señaló la joven.

"Si él la estaba invitando de viaje o ella le dijo vamos , no tendría nada malo porque él es soltero. Lo que tiene de malo es que él es mi ex y ella mi amiga", aclaró Barrios.