La cantante Mon Laferte está embarazada por primera vez. La cantante chilena realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para anunciar la buena noticia a sus seguidores.

La intérprete de 38 años explicó que decidió convertirse en madre y desde hace un año estuvo intentándolo. Aunque aún no cumple los tres meses de embarazo, ella quiso gritarlo a los cuatro vientos.

“Después de un año, ¡por fin! Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así”, escribió Mon Laferte como descripción de su primera sesión fotográfica convertida en una mujer embarazada.

Según informó la intérprete, ella pronto ofrecerá una gira en varios países y era el momento de anunciarlo.

“Y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que soy feliz. Seré mamá”, comentó.

“No sé en qué me metí, pero qué hermosa es la vida”, concluyó la voz de exitosos temas como “Tu falta de querer” y “Te vi”.

En el 2020, Mon Laferte tuvo una ruptura sentimental que, según confesó en su transmisión, le generó mucho daño. Actualmente, la chilena tiene una nueva pareja sentimental y se trata del músico Joel Orta, que pertenece a la agrupación “Celofán”.

