Mónica Cabrejos comentó sobre las conductas que algunas personas adoptan luego de atravesar una ruptura sentimental y mencionó el caso del actor Carlos Alcántara.

Desde su perspectiva profesional, explicó que este tipo de situaciones suele producir cambios en la forma en que se afronta la vida tras una separación.

“Esto sucede después de un evento que puede generar una desestabilización, como una separación, un divorcio. Por eso se dan una segunda oportunidad, se sienten más jóvenes, hay una necesidad de sentirse vivo. Así como las mujeres se ponen culecas (en la menopausia), los hombres también”, señaló para Trome.

Finalmente, la especialista comparó esta situación con la del empresario Mark Vito, al referirse a los cambios que pueden producirse tras un divorcio.