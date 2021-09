Monique Pardo señaló que se llevó otra decepción por la forma de actuar de Gisela Valcárcel debido a que la conductora de “Reinas del show” no asistió a la cita de conciliación por los malestares que le habría generado la caída que sufrió en “El Artista del Año”, en junio pasado, cuando se presentó como refuerzo de Diego Val para evitar que este fuera eliminado del reality.

La cantante peruana se pronuncio a través de sus redes sociales, tras ser hospitalizada de emergencia, pues asegura que su salud se vio deteriorada tras la fuerte caída que sufrió en la pista de baile.

En su cuenta de Twitter Monique Pardo precisó que Gisela Valcárcel no llegó a cita que tenían con un conciliador, la cual buscaba solucionar de manera definitiva los problemas y llegar a un acuerdo entre ambas.

“¡La Sra. Valcárcel me plantó ante el conciliador! Tenía tanta ilusión de que se haga la paz en nuestras vidas y perdonar su abandono. Por su arduo trabajo me imagino. Yo cumplí a duras penas. Me dio mucha tristeza no terminar este asunto y lo que más me asombró es el canal”, tuiteó.

Como se recuerda días atrás, Monique Pardo estuvo hospitalizada debido a que tuvo “una emergencia”. “Necesito urgente una ecografía eco doppler de mi aorta abdominal”, comentó.

Al ser consultada sobre Gisela Valcárcel, dijo en ese momento: “No quiero escuchar su nombre porque me hace mucho daño (...) Ojalá Dios le de mucha felicidad, yo solo quiero que se arrepienta, tiene oportunidad todavía”.

