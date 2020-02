Monique Pardo sobre canciones de Susy Díaz: “No las considero arte”

Monique Pardo se ha vuelto tendencia en redes sociales por su interpretación de ‘Trusa’, tema que parodia al mundialmente conocido ‘Tusa’, de Karol G y Nicki Minaj.

En conversaciones con RRP, la cantante de ‘Caramelo’, consideró que la música de Susy Díaz es ‘cualquier cosa’.

“Esas cosas no son canciones. Hay cosas que son bien groseras. Yo no las considero arte. Yo creo que arte es cuando te llegan al corazón las cosas. Yo pertenezco a la Asociación de Escritores y Poetas por algo, ¿no?”, dijo la exvedette.

Para Monique Pardo, su vida "tiene una historia y el que tiene historia es un artista para siempre en su país”.

Monique también se refirió a su tema ‘Caramelo’, que fue creado en los noventa y que en la actualidad aún suena.

“Donde yo entro suena ‘El Caramelo'. Ya tiene prácticamente 30 años. La canción es mía y el coautor es el doctor Rodolfo González. Recién me he inscrito en Apdayc. Yo no sabía. Un día me encuentro con una niña y me dijo que su abuelo cantaba ‘Alianza Lima de La Victoria’ y recibía regalías. Y dije ‘Dios mío ¡Acá está la herencia para mis nietos!’ Me dio una alegría”, comentó la cantante.