Monserrat Seminario y la razón por la que no tiene más hijos con Melcochita: “Él ya no puede”

Melcochita y su esposa Monserrat Seminario cumplieron 18 años juntos y callaron muchas bocas, pues al inicio de su relación, varios aseguraban que ella estaba con él solo por interés.

Sin embargo, ambos han demostrado ser una pareja estable y tienen tres hijos en común. Asimismo, Monserrat revela que ya cerró la fábrica.

En ‘Estás en Todas’, Yaco Eskenazi visitó a la pareja y la esposa de Pablo Villanueva dijo que no serán padres nuevamente. “Tres hijas mujeres, uno de 14, otra de 13 y la última 10″, expresó. Tras ello, el esposo de Natalie Vértiz le consultó si desean tener el cuarto hijo a lo que la esposa del músico respondió: “ Ya no ya, ya no puede tampoco ”.

Por otro lado, Melcochita indicó que está feliz con su esposa y minimizó los comentarios negativos de las personas cuando iniciaron su romance.

“Ya van a ser 16 años, todos decían que no, que no duran, que ella estaba por mi plata. Y mira en los momentos malos y buenos ella está conmigo”, expresó.

Por su lado, Monserrat comentó sobre su matrimonio con el padre de sus tres hijas. “ 18 años de todo, del beso que me robó, 14 años de vivir juntos, 10 años de matrimonio religioso y 7 años de matrimonio civil ”, manifestó.

