Milett Figueroa estuvo como invitada especial en el programa “Amor y Fuego”, donde no esperó que Rodrigo González la pusiera en aprietos al preguntarle detalles sobre su vida privada.

Todo se dio cuando el popular ‘Peluchín’ le consultó a la joven actriz sobre el presunto romance que tuvo con César Acuña Jr., en el año 2021, motivo por el que se mostró bastante incómoda.

“Conozco muchísima gente... Respecto a Acuña, lo conozco, claro que sí, pero no hay absolutamente nada, nunca hubo absolutamente nada. Lo conozco, es un caballero, pero no ha pasado nada”, comenzó diciendo de manera tajante.

Asimismo, Milett señaló que ella se encuentra soltera y tiene derecho a tener muchos amigos. “Que la gente saque sus propias conclusiones. Soy una persona soltera, puedo conocer a muchísima gente, eso no quiere decir que esté con esa persona” , agregó.

Por otra parte, la también modelo confesó que en algún momento consideró a Acuña como un amigo, pero decidió cortar dicha amistad debido a los rumores de un posible romance. “Lo consideraba mi amigo. No tengo ningún tipo de comunicación con él, pero prefiero no hablar de otras personas (...) Siempre tienen que vincularme con alguien con el que se pueda crear morbo, si no no hay chiste. No es justo que me relacionen con cada persona que esté casada”, finalizó.

