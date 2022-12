En el 2022, la iniciativa del empresario Gil Shavit sacó con gran éxito las disqueras Chim Pum Music, Inzei Monumental y Monumental Music, quienes tienen en sus filas a cantantes que serán los rostros peruanos a nivel internacional.

Pese a un año convulsionado por la incertidumbre, inflación, y crisis política, la industria musical peruana no paró y se reinventó, sobre todo, en la cuna del Callao se siguió forjando historia con Monumental Music Group, del empresario Gil Shavit, que durante el 2022 superó con creces sus objetivos de impulsar el talento de cientos de jóvenes de los barrios considerados rivales y lanzar disqueras como Chim Pum Music, Inzei Monumental y Monumental Music.

Sin duda, el Callao comenzó a brillar con el arte. Y aunque por mucho tiempo lo hemos vinculado únicamente con la salsa, ahora en sus calles también se escuchan diversos estilos que hoy aspiran a ser símbolos del icónico puerto más popular del país.

SERGIO GEORGE UN GRAN ALIADO

Para el empresario y fundador de esta iniciativa, Gil Shavit, el 2022 estuvo marcado de grandes retos y con su equipo se enfocaron en hacer crecer la industria musical en los géneros de salsa, urbano y bachata.

Por ello, hizo una alianza con el reconocido productor musical estadounidense Sergio George, ganador de cuatro Grammy Latino 2022, para lanzar Chim Pum Music con la visión de posicionar el talento peruano.

De esta manera, buscan convertir al Perú en la nueva sede de la salsa, bachata y tropical de la mano del experimentado y reconocido productor musical.

“Sergio es un gran aliado. Con su trayectoria y su gran trabajo, que ya todos conocemos porque ha trabajado con Marc Anthony, La India, Luis Enrique, entre otros, impulsará la carrera de los cantantes peruanos”, refirió.

También indicó que este año, con Chim Pum Music, ya firmaron a Cielo Torres, Farik Grippa, You Salsa y Gaby Zambrano, quienes serán los rostros peruanos para el mundo. Y así se seguirán sumando más cantantes a la disquera.

GÉNERO URBANO

El género urbano, aquel que rescata el sentir y canta lo que sucede en el corazón del barrio, también ha encontrado un gran aliado con Inzei Monumental, que nace de la fusión de Monumental y el sello discográfico Inzei Records de Estados Unidos.

Esta apuesta lo lidera el reconocido productor Rojas on the Beat, quien ha trabajado con estrellas como XXXTentación, Rauw Alejandro, Lil Pump y Mariah Angeliq.

“Esta unión fortalece el vínculo para encontrar más exponentes peruanos del género urbano y que sean reconocidos a nivel mundial”, dijo Rojas, quien agregó que se le está dando oportunidades a los jóvenes talentos que, por diversos factores, no pueden difundir su arte.

Precisó que, además, de perseguir la meta de convertirse en un referente musical de alcance mundial, esta iniciativa busca generar diálogo a través del arte entre los jóvenes de los barrios del Callao considerados rivales.

Inzei Records ya tiene la firma de talentos nacionales como Murder, Neiram, Woody kief, Jey Army, Los del Joseo, Flako Dogg, Daniel Cano, entre otros.

Cada cantante cuenta con perfiles en Spotify y sus canciones aparecen en la lista de novedades de fin de semana de la aplicación, junto a artistas como Rosalía, Wisin & Yandel, CNCO, entre otros.

SOIFER Y MONUMENTAL MUSIC

Otro de los proyectos importantes de este año y que creció a gran escala es la disquera Monumental Music, que surgió para estimular, a través de la música, el diálogo y la unidad entre jóvenes de barrios del Callao.

El sello se renovó a para seguir con su misión de buscar nuevos talentos en el barrio chalaco y tiene como apoyo a la cantante Micheille Soifer, quien gracias a la disquera pudo grabar su álbum “La Nena” y sacar más canciones que son la sensación del momento.

Incluso, la cantante de género urbano viajó a Colombia en donde fue entrevistada por reconocidos medios.

Y una de sus últimas presentaciones lo hizo en el Estadio Nacional en el show de la pareja colombiana Mike Bahía y Greeicy Rendón.

A esta iniciativa se sumó el productor Jefry Lozano, quien con su experiencia sigue en buscar y perfeccionar a nuevos talentos. “El mundo de la producción es difícil porque muchas veces hay que ser hasta psicólogo. Con los chicos hemos avanzado bastante: sus letras pasaron de ser apuntes intensos y profundos en libretas a encontrar una madurez muy notoria”, aseguró.

“El objetivo es que, por lo menos, cada chico salga con una producción. Esto podría ser el inicio de un artista importante”, añadió.

Desde Monumental, también vienen sonando nombres como Denegri, Giosiel y And Many More, que buscan su internacionalización.

Con este gran avance en la industria musical peruana, Shavit sostuvo que la iniciativa continuará con más fuerza el 2023 y será una gran vitrina para los talentos nacionales.

“El camino es largo, siempre habrá comentarios no tan agradables, pero con los hechos se demuestra lo importante de sacar adelante el talento peruano. Nosotros sabemos todo eso e igual apostamos por el Perú, así que del Callao pal mundo”, subrayó el empresario Shavit, quien junto a los tres extranjeros Sergio George, Rojas on the Beat y Jefry Lozano, quienes quieren exportar talento peruano.