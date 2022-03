Myriam Hernández ya perdió la cuenta de las veces que ha ofrecido conciertos en el Perú, pero su próxima visita será muy especial; no todos los años le canta a la madre en su día y ella lo hará junto a Yuri en el espectáculo “Amor para Mamá Fest” el 8 de mayo en el Plaza Arena del Jockey Club. ¿Y la exitosa artista cómo ha compartido su carrera con la crianza de sus dos hijos?

“Mi prioridad siempre han sido mis hijos y mi familia”, reafirma Hernández. “Mi carrera la he llevado poniendo por delante el bienestar de ellos, cuando eran más chiquitos dejé Chile y me fui a vivir a Miami por diez años para poder tenerlos cerca y no fallar como mamá y artista. Me los llevaba muchas veces a diferentes países para que me acompañaran a los conciertos; incluso también con ellos fui a Perú”, dice la intérprete de “Huele a peligro”.

Y en qué momento los empezaste a soltar...

Cuando ya tuvieron edades claves, 14, 15, volvimos a Chile porque quería obviamente que siguieran sus estudios allí, cerca de mí y que no se quedaran en otro país. De alguna manera siempre he llevado mi carrera cerca de mi familia y para mí ha sido un privilegio.

Desde pequeños estaban conscientes de que su mamá tenía un trabajo poco convencional..

Yo cantaba desde antes de que ellos nacieran, por eso siempre supieron que tenían una mamá que trabajaba en la música. Era divertido cuando muy chiquitos me veían en un programa grabado en la televisión y al mismo tiempo en la casa, eso no lo entendían.

“¿Cómo mi mamá está en dos partes?”, se preguntaban.

¿Tus hijos también están involucrados en la música?

A Jorge le encanta la música, pero es publicista, estuvo un tiempo haciéndola como hobby, canta maravilloso, toca todo tipo de instrumentos y muchas veces me ha ayudado en arreglos, pero tiene su propio camino. Myriam estudia Derecho, pero también tiene una habilidad tremenda para la música, canta, toca el piano, pero como ya dije, estudia leyes.

No has sido una mamá que incentivaba a que ellos se dedicaran profesionalmente a lo mismo que tú.

Siempre traté de mantenerlos al margen, no tan cercanos a la música. Inclusive en algún momento cuando querían experimentarla, yo trataba de llevarlos por el camino que estudiaran otras cosas, a mí la verdad no me hubiese gustado que ellos se dedicaran profesionalmente a la música.

¿Te parece una carrera muy dura?

Es muy difícil, pero claro, a mí afortunadamente me fue muy bien pero no es la norma, destacar en la música es un asunto mucho más complejo.

Y mucho más ahora que tenemos la percepción de que cualquiera puede subir su música a las plataformas y redes.

Es mucho más difícil que antes ser cantante, hay demasiados artistas funcionando, y tenemos a mucha gente con talento saliendo todos los días. Hay varios cantantes y bandas que se lanzan como youtubers y luego ingresan a la industria, además siento que hoy es más difícil hacer éxitos, porque toda la gente está subiendo canciones y hay una sobreexposición.

Hablando de éxitos, ¿siempre has estado convencida de todas las canciones que has grabado?

Para grabar un álbum tengo que estar convencida de las diez canciones que voy a incluir, por eso, me demoré diez años en lanzar mi más reciente álbum ‘Sinergia’ porque no encontraba temas que me llenaran o me motivaran. Con Jacobo Calderón, hijo del gran Juan Carlos Calderón y coincidimos y hubo mucha energía, mucha química musical y me hizo unas canciones preciosas.

Temas con una lírica que hoy no se escucha con frecuencia...

Sin duda hoy estamos con una variedad de ritmos como el reguetón, trap, canciones que son muy simpáticas y musicalmente muy atractivas, pero hay letras que uno no las entiende. Por un lado, se lucha por el feminismo y, por otro lado, hay canciones que denigran absolutamente a la mujer, yo no estoy de acuerdo en eso, pero entiendo que es la moda, pero no las cambio por las letras de canciones que interpretó y que no pasarán de moda.