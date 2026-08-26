Myriam Hernández no oculta su entusiasmo por su regreso al Perú para emprender una gira que la llevará por Lima, Cusco, Huancayo, Chiclayo, Trujillo y Arequipa; un recorrido que no hace más que reafirmar su especial cariño a un país que la acogió desde los inicios de su carrera.

“Hace mucho tiempo que no iba al interior del Perú, así que estoy contentísima de poder llegar con mi espectáculo, no solo a la capital, sino también a otras ciudades donde la gente me entrega un cariño tremendo. Eso me tiene muy ilusionada”, dice la intérprete, que el 6 de noviembre inicia su tour en el auditorio del Parque de la Exposición.

Eres un referente de la música romántica, ¿cómo tomas esa responsabilidad de interpretar impecablemente y elegir bien tus canciones?

Creo que es algo parte de mí, me nace de forma natural, me encanta elegir mis canciones y escribir muchas de ellas. Cuando otros productores o autores escriben para mí, me gusta trabajar a la par, estar muy pendiente de cómo va naciendo la canción, de qué palabras me quedan bien y cuáles no. Necesito estar muy conectada con lo que siento, porque finalmente la que va a defender esas canciones sobre el escenario ante el público soy yo. Ha sido una responsabilidad que he asumido desde el inicio de mi carrera hasta ahora.

No te dejas llevar por la rutina en tus conciertos...

Cada vez que vuelvo a cantar una canción, aunque la haya interpretado mil veces, vuelvo a enamorarme de ella sobre el escenario. Eso se lo debo en gran parte al público: ver sus caras de alegría, de admiración o de profunda emoción al cantar me enchina la piel. Siento el deseo de transmitir el mensaje de cada tema con mayor tranquilidad y claridad, no interpreto mis canciones de forma mecánica o profesional únicamente.

Empezaste tu carrera siendo muy joven. ¿Extrañas en algún momento la vida de antes, no te imaginas siendo anónima en lugar de famosa?

La verdad es que me inicié a los 11 años en televisión, desde el colegio yo tenía ese estigma, me acostumbré a vivir con ello, y mis padres siempre se preocuparon por darme un cable a tierra muy poderoso. Hoy, con mayor experiencia, lo manejo con más naturalidad. No me molesta que la gente se acerque en un restaurante o en la calle, no ando por la vida con el “cartel” de Myriam Hernández; hago prevalecer mucho lo que soy como mujer y como persona. Ser una persona pública no me impide hacer las cosas que quiero.

"Yo siempre he dicho que el amor es un sentimiento, no es moda, por lo tanto, la gente que le gusta la música y quiere cantar al amor, que vaya con fe, con optimismo y con seguridad". dice Myriam Hernández. .

¿Se sacrifica mucho en la carrera artística, especialmente a nivel familiar?

Sí, pero yo te diría que lo viví al revés: decidí no sacrificar a mi familia. Tuve la posibilidad de hacer cosas en inglés, estudiar y dar un salto internacional, pero siempre preferí ser mamá. Por eso nos fuimos a vivir a Miami; no quería estar lejos de mis hijos por más de dos o tres días, y desde allí me era mucho más fácil llevarlos conmigo a los conciertos. Los hacía faltar al colegio los viernes y lunes para que me acompañaran todo el fin de semana de gira. No siento culpabilidad alguna; fui una mamá súper presente. Hoy que están grandes me siento más tranquila y relajada para viajar.

¿A qué le tiene miedo hoy Myriam Hernández como artista y mujer?

Antes siempre decía que le tenía miedo a la muerte, pero todo cambió desde que partió mi papá en diciembre último. Él me confesó algo que había vivido mientras estuvo intubado y se me quitó absolutamente ese temor; ahora solo me ha quedado el dolor de su ausencia que es terrible hasta el día de hoy. Veo a mi mamá cómo lo echa de menos y lo extraña y tengo que darle fuerza a ella, entonces te diría que tal vez mi miedo es que no quiero perder a mi mamá; que ojalá me dure por varios años más. En lo artístico, no tengo miedos. Sin embargo, tengo siempre la preocupación constante de estar haciendo música nueva y que me guste.

¿Qué les dirías a esas jóvenes cantantes que te ven como referente y que quieren seguir el género romántico?

Que se animen, porque durante todo este tiempo en que estamos en esta moda del reggaetón y de la música urbana, yo, en lugar de haberme sumado a ese cambio, seguí con mi música romántica. Sí hay mucho público y mucha gente que quiere escuchar las letras y las melodías que nos llevan a la emoción, que conectan directamente con esa emoción romántica. Yo siempre he dicho que el amor es un sentimiento, no es moda, por lo tanto, la gente que le gusta la música y quiere cantar al amor, que vaya con fe, con optimismo y con seguridad.