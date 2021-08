Myriam Hernández sigue cantándole al amor, esa ha sido su apuesta desde hace más de 30 años y no hay tendencia musical ni ritmo de moda que le haga cambiar de opinión. Por eso, la cantante chilena en pleno 2021 lanza “Hasta aquí”, tema que forma parte de su nuevo álbum “Sinergia” con 11 canciones que reafirman su fidelidad al género de la balada.

“Siento que para mí era más fácil sumarme al movimiento urbano tan de moda, sin embargo, pienso que hoy es mucho más transgresor seguir en la línea del romanticismo, es más difícil hacer hits de canciones románticas. Soy fiel a mi esencia, le canto al amor desde siempre, el amor para mí no es una moda, es un sentimiento que siempre va estar inmerso entre nosotros”, dice la artista chilena a Correo.

Además a tus seguidores no les agradaría que cambies de estilo...

Siempre habrá público que quiera escuchar canciones de amor o desamor, eso es una verdad absoluta y en estos tiempos también funcionan los temas que empoderan a la mujer como ‘Hasta aquí’, mi más reciente canción que lleva un mensaje poderoso. Estoy feliz de mantenerme firme a mis raíces musicales.

Hay que ser fiel a las raíces pero también estar al día con los cambios que plantea la industria musical.

Son procesos que van sucediendo con el tiempo y ante la aparición de nuevas tecnologías en el mundo, la música no es la excepción. Yo he pasado del long play al casete y luego al disco compacto, y ahora a las plataformas digitales y redes. Me siento contenta de haberme podido adaptar a los tiempos actuales, soy muy amiga de las redes sociales, estoy bastante conectada.

Hay una comunicación inmediata con los fans para lo bueno y lo malo.

Me encanta tener el feedback de la gente en las redes sociales. Hace unos días subimos a plataformas la canción “Hasta aquí”y de inmediato empezaron a escribirme muchas mujeres diciéndome: ‘Myriam, gracias por esta canción que me ayudó a salir de una relación tóxica y voy a tomar una decisión’. Fue increíble, lloraba de emoción porque sentía que el mensaje estaba llegando y esa era la intención.

A raíz de la la pandemia los cantantes vieron como alternativa de trabajo los conciertos online, ¿ingresaste a ese rubro?

Tuve la posibilidad de hacer recitales vía streaming y después decidí hacer conciertos en lugares al aire libre. Yo creo que de alguna manera lo virtual se va a quedar en la medida que vayamos volviendo a la normalidad, habrá un mix de conciertos en vivo y vía streaming, porque gracias a estos últimos te pueden ver en vivo en muchísimos países.

Y también has estado vigente en la televisión como jurado de “Yo Soy Chile” en el que brilló el peruano Sebastián Landa como José Feliciano.

El arte de la imitación es maravilloso, es muy difícil de realizar, lo valoro enormemente porque es despojarse de la esencia propia para emular al artista que se admira y se respeta. Sebastián Landa me impresionó de verdad, créeme que me emocionaba y le decía: ‘tú eres José Feliciano, yo creo que voy a un concierto del original y me lo cambian por ti y no me doy cuenta’. Yo le conseguí un saludo del José Feliciano verdadero que se lo pusieron en el programa y él le dijo que era su mejor imitador.

¿Seguirás con el programa?

Vamos a grabar todo lo que alcance porque me voy de gira, tengo un tour por Estados Unidos. Comienza en octubre en Connecticut y cantaré en New Jersey, Nueva York, Washington, Miami, Tampa, Orlando, en San Juan de Puerto Rico, luego voy a estar en Colombia, Panamá y espero por supuesto también llegar a Perú. Tengo una emoción tremenda de solo pensar en ese día, realmente tengo muchas ganas de volver.

Myriam Hernández

Cantante. Es una de las intérpretes más reconocidas en el género de la balada. Sus éxitos incluyen temas como “El hombre que yo amo”, “Peligroso amor”, “Te pareces tanto a él”, Huele a peligro”, “mío”, entre otros hits que la han encumbrado.