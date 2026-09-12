Naldy Saldaña confirmó que Briela Cirilo formará parte de su próximo concierto como solista, programado para el 10 de octubre en la Catedral de la Cumbia, en Lima. La cantante compartió el anuncio luego de reaparecer en televisión y contar detalles de la nueva etapa que inició tras su salida de La Bella Luz.

Saldaña viene preparando una presentación en la que mostrará su propuesta musical fuera de la agrupación a la que perteneció. A través de sus redes sociales, reveló que Cirilo será una de las invitadas especiales de la jornada.

La participación de Cirilo se produce luego de su salida de Corazón Serrano, agrupación en la que desarrolló parte de su carrera musical. De esta forma, ambas artistas volverán a compartir escenario durante la presentación que Saldaña prepara para octubre.

La invitación también tiene un significado personal para Saldaña, quien aprovechó el anuncio para agradecer el apoyo que recibió de Cirilo. La cantante recordó que su colega permaneció a su lado durante el periodo posterior a la exposición de su caso de tocamientos indebidos.

Con este concierto, Saldaña busca continuar su carrera bajo su propio nombre y presentar la música que viene preparando como solista. La presentación se realizará el próximo 10 de octubre en la Catedral de la Cumbia de Lima.