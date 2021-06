Con “Un canto por México, volumen 2”, Natalia Lafourcade vuelve con una propuesta musical alejada de las tendencias y la moda. La cantante y compositora mexicana está convencida del camino que eligió recorrer; para ella es el correcto y no se arrepiente.

“Me siento muy afortunada porque hasta hoy he hecho la música que he querido, he llegado hasta este punto sin tener la necesidad de hacer algo que no me guste para tener éxito. Al principio de mi carrera, sí me sentí frustrada en términos musicales, pero luego de varios años de trabajo encontré por dónde ir y cómo. De unos años para acá estoy viviendo el momento fructífero de la carrera, de saber cómo crear, con quién me junto y con quién no. Yo me empujo a misma a probar lo que nunca había hecho”, dice.

No solo es importante hacer la música que quieres, también que esta tenga éxito y tú lo has conseguido.

Eso es vital para poder seguir, yo creo que para nosotros los artistas, el ciclo de creación termina de completarse cuando cruza hacía el otro lado y llega al corazón de la gente. Cuando ellos se conectan, cuando dicen me gusta esta canción y se sienten identificados, cuando logras eso, trasciende lo que uno hace. Tu tema deja de ser tuyo y se convierte en el de los demás.

Eso le sucedió a “Hasta la raíz”, un tema que cada uno le da su propia lectura..

Eso es uno de los regalos más bellos que puede dejar la música, para mí, es lo mejor que me puede pasar como compositora. Yo hice esa canción con Leonel Garcia, a quien admiro y amo tanto, jamás me hubiera imaginado que esa tarde que nos reunimos en su casa, sin expectativas de nada, saliera el tema. Todavía recuerdo su mensaje en la mañana, él me mandó un verso y yo tenía otros guardados, cuando nos juntamos dijimos: ‘vamos a hacer una canción que hable del origen’. Y ese es el principal significado de “Hasta la raíz”. Busqué hablar del hogar, de la familia, de la pena, de todo lo que uno tiene que atravesar para ser quién es y de nunca olvidarlo.

Con ‘Un canto por México, volumen 2″, vuelves a recrear clásicos que pueden parecer intocables. ¿Cómo asumes ese proceso?

Para mí es una tarea muy interesante, es como aprender a apropiarme de las canciones de otros compositores, aprender a cantarlas con mi voz, con mis sentimientos, con mi corazón, para conectarlas a mis emociones. Yo creo que hacerlo ha servido para mi crecimiento como artista también, y creo que me falta mucho por aprender, tengo que seguir cantando a otros compositores para madurar musicalmente.

Es un gran mérito que cantantes jóvenes acerquen temás tan emblemáticos a las nuevas generaciones..

Eso es muy bonito, yo creo que esa es la magia de la música. Me ha tocado escuchar que a muchos niños les encanta ‘Amor de mis amores’ de Agustín Lara y que la han escuchado en el disco que hice para homenajear su obra, la música trascendió a ese espacio. También me pasa con “Nunca es suficiente”, los niñitos la cantan y yo digo: ‘oye, pero esa es una canción de desamor’. Nunca sabes adónde va a encontrar refugio la música.

¿Qué le dirías a los jóvenes que dudan en hacer la música que quieren ante las tendencias de la industria?

Yo les diría que no duden en absoluto de los que les dicte el corazón, de lo que quieren hacer si les hace felices, porque la vida es tan frágil, se va tan rápido, que si nos dedicamos a hacer lo que otras personas quieren, eso termina siendo una vida mediocre. Yo creo que venimos a ser felices, por eso, hay que buscar lo que nos realiza, lo que nos genera pasión y cuando hay pasión conectamos con lo otro, logras trascender. Cuando haces lo que quieres, dices: ‘vale la pena todo el trabajo, los desvelones’. Pero si no eres feliz con lo que estás haciendo, vas por la vida como flor marchita.

Natalia Lafourcade

Cantautora. En su nuevo disco “Un canto por México, volumen 2”, incluye temas como “Tú si sabes quererme”, “La llorona”, “Soy lo prohibido”, “Luz de Luna”, “Alma mía”, “Para qué sufrir”, entre otros clásicos del folclore latinoamericano