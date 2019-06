Natalia Málaga arremete contra Luis Fonsi y su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019

Síguenos en Facebook

Natalia Málaga, fiel a su estilo, dejó un contundente mensaje en Twitter luego de enterarse que Luis Fonsi será el artista que inauguré los Juego Panamericanos Lima 2019.

“Disculpas por mi respuesta, me parece una CONCHA, teniendo grandes artistas, siendo anfitriones de un gran evento deportivo que nos ha costado un organizarlo, traigan artista de otro lado. Dónde está”, twitteó la deportista etiquetando a artistas como Eva Ayllón, Gian Marco, entre otros en su post.

No contenta con su opinión, Natalia Málaga desato su furia en otro post de Twitter: “Ustedes creen que, si fuese en otro país, ¿van a traer otros artistas? Lo qué pasa que, en el Perú, tenemos un gran problema de identidad, increíble, en otro país ni nos cotizan. Pero vienen y están en TV, radio, etc. Y los peruanos sin trabajo. Los hacen famosos. ¿Mucho no?"

Como se recuerda, los Juegos Panamericanos inician el viernes 26 de julio con una gran ceremonia de inauguración en el Estadio Nacional de Lima. Participarán deportistas de los 41 países de América en 39 disciplinas.