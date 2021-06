Natalia Salas, expresentadora de “América Hoy”, utilizó sus redes sociales para revelar que recibió la vacuna contra la COVID-19. A diferencia de algunas otras personalidades que se vacunaron en Estados Unidos, la actriz confirmó que se inoculó en Lima, Perú.

La recordada ‘Andrea Aguirre’ de “Al fondo hay sitio” compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía suya recibiendo la vacuna, y explicó que accedió a la misma porque padece el síndrome de Hashimoto, un trastorno endocrinológico autoinmune.

“No, no estoy de viaje. No, no me vacuné en USA. Me vacuné hoy a las 9:15 a.m. en Lima-Perú. El Ministerio de Salud sacó hace algún tiempo una lista de enfermedades raras y huérfanas que, quien las lleve, entra al padrón de vacunación. Enfermedades que vuelven vulnerable y/o de riesgo al que las tiene”, escribió en su publicación.

“Una lista de más de 600 enfermedades que entre ellas... estaba la mía. (un trastorno endocrinológico autoimmune que me detectaron hace más de 10 años). Así que, saque mi certificado médico. Mis exámenes de sangre... y fui al centro de vacunación. Validaron mis papeles y acto seguido recibí la primera dosis”, añadió.

Asimismo, la actriz de “No me digas solterona” expresó su emoción al sentirse “un paso más cerca a la normalidad”. Además, celebró que con la vacuna recibida también podrá cuidar a su hijo con el fotógrafo Segio Coloma.

“No puedo poner en palabras lo que sentí al estar sentada ahí. Se me salían las lágrimas. Sentía que estaba un paso más cerca a ‘la normalidad’. Sentía que haberme cuidado tanto este año y medio estaba siendo recompensado. Sentía tranquilidad al saber que inmunizaré a mi Leandro a través de la leche”, precisó.

De esta manera, Natalia Salas se suma a la larga lista de artistas y personalidades de la televisión que han recibido la vacuna contra la COVID-19. Rosángela Espinoza, Magaly Medina, Viviana Rivas Plata, Efraín Aguilar, Adolfo Chuiman, entre otros ya han sido inoculados.

