Simón Salvatierra Colonio, no llegó a dormir a su casa y su esposa Gladys Soto, tenía un mal presentimiento por ello llamó a sus hijos para decirles que papá Simón, estaba desaparecido desde la tarde del viernes. La descolada mujer contó que Simón (68), salió de su casa a las 4:40, luego que lo llamaron a su celular para citarlo en la Av. Mariátegui.

“Voy y regreso rápido, llevaré la bici para que le arreglen los frenos”, le dijo a su esposa y no se supo más de él, hasta las 6:30 de la mañana de ayer sábado. Unos tranportistas encontraron su cadáver al pie de una pendiente de 35 metros.

Su bicicleta estaba en la escaparada cuesta, llena de arbustos. Los policías con la fiscal descartaron un despiste, porque no se hallaron huellas (surco) de la bicicleta en el cerro ubicado en la zona de La Mejorada, cerca del puente La Breña.

“De la calle venía de dónde sea a dormir, antes de salir me pidió que graneara arroz para comer con palta y café. Me dijo que iba a regresar rápido, dos personas (varones) lo llamaron para que salga. No sé que le han hecho”, relató su esposa Gladys, sollozando. Según los familiares, Simón Salvatierra, trabajaba en el área de obras de la Municipalidad Distrital de El Tambo.

El padre de 5 hijos fue encontrado en posición boca abajo y tenía lesiones en la cabeza. Al principio se creía que se trataba de un accidente con bicicleta, pero por dónde cayó es intransitable, de difícil acceso para una unidad menor. Además la bicicleta estaba intacta. Policías de la Seincri con la Cuarta Fiscalía Penal buscan esclarece esta misteriosa muerte.