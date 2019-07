Natalie Vértiz le dedica tierno mensaje a Yaco Eskenazi por sus 4 años de casados (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi cumplieron cuatro años de casados y la modelo no dudó en utilizar las redes sociales para dedicarle un romántico mensaje a su esposo y padre de su único hijo.

"Feliz aniversario mi querido esposo @yacoturco, 4 años de casados y parece ayer que te dije que sí. Muchas veces me preguntan cómo hago para tener un matrimonio feliz y 'perfecto'... y la verdad es que nada en esta vida es perfecto. Somos como cualquier pareja en el mundo con sus altos y bajos. Nos amamos y respetamos que es lo más importante, el resto no importa", escribió la exchica reality.

A través de su cuenta de Instagram, Natalie Vértiz también compartió videos de la cena romántica que tuvo junto a Yaco Eskenazi para celebrar su aniversario.

"Gracias Jacobo por compartir tus días conmigo, el tiempo es lo único que no regresa y tú decidiste darme el tuyo. Me tienes aquí para amarte y para ayudarte a ver la vida más bonita aunque muchas veces no lo sea. ¡Te amo! ¿Vamos a ser felices por muchos años más te parece?", agregó en su publicación.