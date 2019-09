Natalie Vértiz revela cómo reaccionó al escuchar los rumores entre Yaco y Ethel Pozo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras los rumores de un supuesto amorío entre Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, Natalie Vértiz reapareció ante cámaras junto a su esposo y contó cómo reaccionó al escuchar dichas especulaciones.

“Totalmente, sí me reí porque conozco tanto a Gisela, a Ethel, hemos celebrado su cumpleaños, es mal intencionado, la verdad que estamos tan enfocados en lo nuestro que una cosa así no nos puede desenfocar, aparte yo conozco muy bien a la familia de Gisela, a Ethel, me encanta la pareja televisiva que hace con Yaco y le deseo todo lo mejor”, comentó la modelo peruana.

Asimismo, Natalie Vértiz dejó en claro que está muy segura de la relación que mantiene con Yaco Eskenazi e incluso se animó a promocionar el nuevo programa que estrenará Ethel Pozo junto a Renzo Schuller y Natalia Salas.

"A mí me preguntan cosas y yo me río porque yo me siento totalmente segura de mi relación y no tendría por qué mirar a los costados, soy tan feliz con Yaco y Liam”, remarcó la exchica reality.