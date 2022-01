Natalie Vértiz es una de las presentadoras peruanas con mayor aceptación en la pantalla chica y ello se ve reflejado en su perfil de Instagram, donde suma más de 3 millones de followers.

Todo lo que comparte la conductora resulta muy comentado por sus miles de seguidores y una reciente publicación no fue la excepción.

Resulta que Natalie estuvo interactuando con sus seguidores a través de preguntas y un cibernauta le consultó si deseaba tener más hijos. Ante esta pregunta, la modelo reveló que no deseaba tener más niños.

“¡No, me quedo con este par hermoso! (Sinceramente nunca digas nunca peeeero en este caso... me siento plena con mis do bebés) no me imagino con más”, expresó Vértiz a través de un historial de Instagram.

Natalie Vértiz no desea tener más hijos. (Foto: @msperu).

Jazmín Pinedo, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se despidieron de “+Espectáculos”

El programa “+Espectáculos”, conducido por Jazmín Pinedo, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, llegó a su final para dar paso a la nueva temporada de “En boca de todos”.

Natali recurrió a sus redes sociales para expresar su gratitud al público que siguió los programas en vivo en los primeros días del verano 2022.

“Se acabó. Gracias a todos por acompañarnos en este horario. Nos hemos divertido un montón”, escribió Vértiz a través de un historial de Instagram.

