El cantante Néstor Villanueva dejó en claro que no buscó a su esposa Flor Polo para hacerse conocido como dejó entrever Susy Díaz en una entrevista para el programa ‘En boca de todos’.

“Yo no sé (si Néstor se casó por fama), pero a veces se acercan para sacar provecho, para volverse conocidos y poder facturar más”, señaló la excongresista.

Ante esas declaraciones, el cantante salió al frente a defenderse y negó esa especulación. “Yo no busqué a nadie, nos conocimos trabajando, y eso lo sabe muy bien Flor y hasta su mamá. Yo en ningún momento busqué a nadie por publicidad o por fama”, señaló Néstor Villanueva en ‘América Espectáculos’.

“Eso me afecta más (que hablen sobre sus hijos), me siento atado al no poder defender a mis hijos, que tanto los ha mencionado y los ha expuesto... Ella (Susy Díaz) es la que está exponiendo a mis hijos, no tiene por qué involucrarlos y ese sí es un daño psicológico, que cuide eso porque con el tiempo vamos a estar arrepintiéndonos de las cosas que hemos dicho”, advirtió.

Explicó por qué no fue a la conciliación

Néstor Villanueva aseguró que debido a que la cita fue reprogramada no le llegó la citación y su abogado le aconsejó no presentarse.

“Esta segunda vez hubo una reprogramación y ese documento no llegó para nada. Yo no sé de leyes, consulté con los abogados y me dijeron: Si no te han notificado, entonces no tienes que ir”, aclaró el aún esposo de Flor Polo.

