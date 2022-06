Tras más de seis meses de separación, el cantante Néstor Villanueva por fin se animó a firmar el divorcio a Flor Polo, quien a través de los medios de comunicación le pidió hacerlo desde hace semanas.

Pero allí no quedaría el calvario de la hija de Flor Polo, Néstor decidió denunciar a su aún esposa por violencia psicológica en agravio de su hijo mayor. Así lo señaló en el programa dominical Día D, donde junto con su abogada Patricia Palomino firmó el divorcio.

“Ella asume que le hago daño psicológico porque he salido en televisión a mencionar a ella o a mis hijos y en ningún momento los he mencionado. Le dije: ‘No sé por qué me has denunciado, te voy a firmar el divorcio, pero solucionarme la denuncia que en ningún momento te he hecho. Yo igual te iba a firmar’”, contó Néstor Villanueva en la entrevista para ‘Día D’ donde negó haber golpeado a la hija de Susy Díaz.

Luego de firmar el divorcio, la abogada de Patricia Palomino explicó que el documento será presentado a la notaría para elevar la escritura pública y luego inscribirlo a los registros públicos. Néstor aprovechó para aclarar que jamás intentó agredir a su hijo mayor.

“Que salgan a decir que le he querido quemar la mano a mi hijo es totalmente falso, yo no sé de dónde sacan tanto invento”, dijo Néstor Villanueva, donde también negó haber arrastrado a Flor Polo con su auto.

