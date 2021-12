Néstor Villanueva rompió su silencio luego que Florcita Polo señaló que su relación con el cantante no atraviesa un buen momento pese a que acaban de cumplir 11 años juntos.

“Ni yo mismo sé qué ha pasado, no sé por qué habrá dicho eso”, dijo Néstor Villanueva en declaraciones al programa ‘Amor y fuego’ cuando la reportera le preguntó si le habían aplicado la ‘dieta de Melissa: la que te termina y no te avisa’.

La modelo visitó el set del programa “De Mañana”, donde fue consultada por su estado sentimental. Ella no pudo ocultar su incomodidad luego que la felicitaran por su aniversario.

“No se puede tapar el sol con un dedo. Estamos atravesando una crisis matrimonial muy fuerte. Esperemos tratar de recuperar nuestra relación y si no, seguir adelante por el bien de nuestros hijos”, admitió la hija de Susy Díaz.

Tras confirmar que entre ambos existe un distanciamiento, Florcita Polo aclaró que esta nueva crisis no se debe a sus continuos viajes al interior del país por motivos de trabajo.

“No ha sido así. Yo tengo que seguir trabajando para sacar adelante a mis hijos, al igual que Néstor. Él es un buen papá, un buen hijo, un buen esposo. Esperemos tratar de solucionar las cosas, pero no puedo pararme acá y decir que todo está bien cuando no es así”, añadió.

