El cantante cubano Nesty presentó su tercer sencillo “Confesión” en colaboración con Randy Malcom, integrante del famoso dúo Gente de Zona.

“La historia de la canción se acerca a la trama de una novela: se trata de la confesión de un hombre que traiciona a su mejor amigo por el amor de una mujer”, se indicó en comunicado de prensa.

El video oficial de “Confesión” es protagonizado por Aylín Mujica, actriz cubana conocida por protagonizar telenovelas y series en México y Estados Unidos.

“Es una historia bien particular ya que habla de que mi mejor amigo se enamora de una mujer a la cual yo amo. La canción básicamente es una conversación de dos amigos de toda la vida donde Randy Malcom me cuenta y me confiesa su más grande secreto”, contó Nesty.

El nuevo sencillo forma parte de la nueva propuesta de salsa de Nesty, llamada “salsa fresh”, que inició con “Mala gente”, junto a Motiff; y “Como si nada”, con Leoni Torres.

