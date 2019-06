“El Profesor”, de la Casa de Papel y su lucha contra el cáncer

Síguenos en Facebook

Álvaro Morte, no solo es un reconocido actor español, sino también un guerrero. El también productor y protagonista de ‘La Casa de Papel’ de Netflix, comentó en una entrevista que venció el cáncer a la edad de 30 años (en la actualidad tiene 44). Son pocos los que conocen esta historia.

“Al principio creía que me iba a morir, que me cortaban la pierna… Y no ha pasado nada. Pero en ese tiempo pensaba: si me muero dentro de tres meses, ¿puedo hacerlo tranquilo? ¿He respetado a la gente que me rodea y que me quiere? ¿He sido fiel a mis principios?”, contó a la Revista Cocktail.

“Eso me ha llevado a disfrutar del momento y a que no haya nada que me quite el buen humor”, agregó el actor, quien ahora es padre de mellizos (León y Julieta).

Álvaro Morte comentó que la final de la serie de Netflix, ya que en la segunda temporada se le dio un buen final, y no era necesario una tercera.

“Yo me he hecho la misma pregunta: si cerramos tan bien la segunda temporada, ¿por qué reabrir para una nueva? Álex (creador de la serie) es el verdadero Profesor, el cerebro de todo esto. Tiene una imaginación maravillosa. Así que he de confiar en este tipo”.