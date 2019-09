Netflix obtuvo los derechos de “Seinfeld” y emitirá la serie desde el 2021 (FOTOS)

Netflix sigue apostando por las memorables series de NBC y ahora se hizo de los derechos de la recordada sitcom Seinfeld, producción que se emitirá en el servicio de streaming desde el 2021.

La plataforma obtuvo los derechos de la icónica comedia gracias a un acuerdo de cinco años con el distribuidor Sony. Ahora, el programa pasará de su actual titular de derechos Hulu cuando finalice su acuerdo.

La adquisición de Seinfeld se produce después de que Netflix perdió los derechos de otras dos comedias clásicas de NBC: Friends, que se mudará a HBO Max de WarnerMedia en 2020, y The Office, que formará parte de la plataforma de transmisión de Comcast a partir de 2021.

A través del Twitter oficial de Netflix US, la plataforma confirmó la noticia y anunció que la serie se emitirá en todo el mundo.

Jerry & Elaine & George & Kramer & Netflix. Los 180 episodios de Seinfeld, ganador del premio Emmy, llegarán a Netflix en todo el mundo a partir de 2021, es la leyenda que acompaña un clip donde los protagonistas de la serie aparecen celebrando.

Jerry &

Elaine &

George &

Kramer &

Netflix



All 180 episodes of the Emmy-Award winning Seinfeld are coming to Netflix worldwide! starting in 2021 pic.twitter.com/tLvcCKH4vl

— Netflix US (@netflix) September 16, 2019