Ni Voz Ni Voto celebran sus 25 años de trayectoria este 4 de noviembre.

Ni Voz Ni Voto (NVNV), cumple 25 años de trayectoria y lo celebrará este sábado 4 de noviembre en un show en el Centro de Convenciones Festiva del Centro de Lima. Será una fecha muy importante para ellos y sus seguidores, ya que aprovecharán para tocar un set extenso en donde figuren sus éxitos, pero también canciones pocas veces interpretadas en vivo.

A finales de los 90 y principios de los años 2000 era normal verlos en diferentes escenarios y con una gran cantidad de público. Incluso, ha sido banda soporte de grupos internacionales Hamlet (España) y Deny (Argentina) ha compartido escenario en festivales con bandas como Slipknot (US), The Strokes (US), Interpol (US) (US), Bullet For My Valentine (UK), Carajo (banda) (Argentina), A.N.I.M.A.L.(Argentina) y Rekiem (Chile), Mago de Oz (España), 2 Minutos (Argentina), entre otros.

En este recorrido ya tienen publicado ocho discos de estudio: ‘NvNv’ (2000), ‘No Antisocial’ (2002), ‘Limbo’ (2004), ‘Rockstar Rebelión’ (2012), ‘Antiamor’ (2015), ‘Circo V.I.P.’ (2018), ‘VII’ (2021) y ‘Más Canciones para el Alma’. También cuentan con un álbum publicado únicamente en plataformas digitales Llamado Demos, Maquetas y Rarezas 1996-2018 (2019).

Dentro del cartel de bandas que ofrecerá el llamado Impala Rock Fest también estarán dos propuestas sólidas del rock nacional como lo son Difonía e Inyectores. Ambas agrupaciones llevan carreras sólidas dentro de sus géneros, lo que les permite abordar un show más potente.

Un episodio importante de este festival será la presentación de Nicolás Duarte. El músico nacional aprovechará para cantar sus canciones como solista y repasar, por primera vez, las canciones que interpretó y compuso cuando formó parte de Cuchillazo.