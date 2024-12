Desde hace algunos meses de intensas grabaciones, Nico Ponce vive en la piel de Santiago, su personaje en la telenovela “#PobreNovio”, un joven noble y de buenos sentimientos que es abandonado en el altar por su novia Pamela. El actor considera que su protagónico en la historia, que estrena hoy Latina Televisión, es el reconocimiento a una carrera llena de retos, y sobre todo de mucho trabajo.

”Con disciplina y constancia todo llega. Desde hace tiempo vengo remando, he tenido que hacer un montón de cosas, algunas que me han costado, algunas en las que he tenido que sacarme la mugre, he pagado mi derecho de piso, pero las cosas se van dando con el tiempo”, dice un emocionado Nico Ponce.

Hasta de las malas experiencias se aprende, uno va creciendo.

Es que todo pasa por algo, todo sucede por alguna razón, y todo es parte de un proceso. Quizás ciertos trabajos no los disfruté del todo pero los hice, yo creo que la vida es como una aventura bonita, hay que saberla disfrutar, hay que saberla abrazar, y creo que esta telenovela de hecho llega en un momento preciso para mí.

Tu personaje en la telenovela es de un joven que se hace popular por las redes, se hace viral, ¿hay muchos que piensan que ese es el camino para triunfar en la carrera? Las cosas que llegan fáciles se van fáciles, no tengo ninguna duda de ello. Yo creo que a estos chicos influencers, que están siendo súper conocidos ahora y con los que he trabajado y tengo un trato de amistad, les recuerdo que deben preguntarse hacia dónde van sus carreras. Ahorita puedes hacerte viral, y les pasa en streaming, pero eso no dura mucho.

En redes un día eres viral y al día siguiente aparece otro y ya te olvidaron.

Sí, exacto y no vas a hacer una carrera haciendo un baile en TikTok toda tu vida, siento que tiene que existir un tipo de proyección, eso se lo recomiendo a mis amigos influencers. Es verdad que uno agarra mucho poder por las redes, pero hay que tratar de, según mi percepción, dirigirlo hacia un lugar, bien en un emprendimiento, no sé, o bien agarras la plata que te estás ganando e invertirla en un negocio.

¿Para una carrera cuán importante es la disciplina?

Es la base de todo. Mi carrera, como yo la he querido hacer, siempre la disciplina y la humildad las he considerado imprescindibles para crecer. Al fin y al cabo si no tienes disciplina, si no eres constante, humilde y empático y crees que ya te ganaste la fama, no vas a ningún lado.

Hoy se estrena “#PobreNovio” y también la telenovela de la competencia. Yo creo que eso es positivo para nuestra industria, me alegra muchísimo que me haya llegado esta propuesta de Latina, con Chaski, con Mega, y que se esté elevando el nivel de producción y de calidad técnica, que era justo y necesario. La verdad, y te lo digo sinceramente, no estoy trabajando para la competencia sino para disfrutar mi trabajo, lo importante es seguir generando contenidos de ficción.

¿Siempre hay nervios por el debut, cómo te sientes? La verdad, estoy súper contento, satisfecho con mi trabajo y el de todos mis compañeros. Lo que te puedo decir es que se viene un capítulo súper potente, hay de todo, yo creo que la gente va a quedar contenta con una historia bastante chévere. En el primer capítulo se combinan un montón de elementos, creo que están casi todas las armas que tienen ahora Chasqui, Latina y Mega, para esta novela, porque tenemos guion, locaciones, tenemos lo del amor, lo de la novia, un dramón, así que ese capítulo te atrapará. Espero que a la gente le guste, que se enamore de la novela, que la disfruten en familia, y lo más importante, que vengan más producciones peruanas para dar más trabajo a los actores.