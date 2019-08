Nicola Porcella a Angie Arizaga: “Ya le he pedido las disculpas por exponerla a algo así”

Síguenos en Facebook

Tras los recientes videos que protagonizó Nicola Porcella con Angie Arizaga, el exchico reality reiteró que jamás hubo ningún tipo de maltrato entre la popular ‘Negrita’, aunque las imágenes que se difundieron en el programa de Magaly Medina muestren todo lo contrario.

Según el exintegrante de “Esto es guerra”, su comportamiento en la discoteca (alzar la voz e insultar) fue porque “había bulla” y encaró a su expareja al enterarse lo que una persona cercana a ella había dicho sobre él.

“Para Angie hubiera sido muy fácil decir que le falté el respeto, pero no lo hizo (…) Pido disculpas por usar las palabras inadecuadas, ya le he pedido las disculpas a Angie por exponerla a algo así”, señaló.

Además, Porcella negó que tenga problemas de ira y agresividad. También confesó que no descarta la posibilidad de sentarse una vez más en el ‘sillón rojo’ de ‘El Valor de la Verdad’.

"Yo no tengo ningún problema, ya lo hice una vez para desmentir cuando me acusaron de algo en lo que no tenía nada que ver y no tengo problema en someterme a un polígrafo hoy mismo si quieres, para que se den cuenta que yo no estoy mintiendo y salir ya de este tema y que Angie y yo estemos tranquilos", sostuvo Porcella.